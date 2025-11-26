MERCOLEDì, 26 NOVEMBRE 2025
Bari, ora è ufficiale: esonerato Fabio Caserta. In arrivo Vivarini

Decisiva la pesante sconfitta contro il Frosinone

Pubblicato da: redazione | Mer, 26 Novembre 2025 - 15:13
E’ notizia di pochi minuti fa: la SSC Bari ha comunicato la fine del rapporto con Fabio Caserta, sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra, insieme ai collaboratori Salvatore Accursi, Luigi Viola e Aldo Reale. La decisione, anticipata dalle ultime settimane di risultati altalenanti, segna un cambio nella guida tecnica della squadra.

La società ha ringraziato Caserta e il suo staff per l’impegno e la professionalità dimostrati, augurando loro fortuna per il futuro sia sul piano umano sia professionale.

Contemporaneamente si avvicina la nomina del nuovo allenatore: Vincenzo Vivarini è prossimo a tornare sulla panchina biancorossa dopo aver risolto gli ultimi dettagli contrattuali con il Pescara. L’arrivo in città è previsto già nelle prossime ore, a conferma di un accordo ormai definito.
