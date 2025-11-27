“Stalle aperte in Puglia”, bambini vicino al lavoro quotidiano degli allevatori

C’è un momento dell’anno in cui la campagna torna a parlare in modo diretto al pubblico, mostrando ciò che accade dietro le quinte della produzione lattiero–casearia pugliese. È da questa volontà di incontro, semplice e concreta, che nasce la nuova edizione di “Stalle aperte in Puglia”, l’iniziativa che invita cittadini e famiglie a scoprire da vicino il lavoro quotidiano degli allevatori.

Per questo motivo l’ARA pugliese (Associazione Regionale Allevatori) ha organizzato per le tre mattinate di venerdì 28 novembre, sabato 29 e domenica 30 novembre 2025 – con orari a partire dalle 9 circa in poi – la quarta edizione della manifestazione (con il patrocinio della Regione Puglia), un evento che permetterà a chiunque di apprezzare, attraverso un percorso opportunamente studiato, le meraviglie di ogni genere che nascono nelle numerose stalle della nostra regione. Una giornata dedicata alla scoperta della filiera corta del latte in Puglia: chi vorrà, infatti, potrà visitare diverse aziende dislocate nei territori del barese, del foggiano, del brindisino, del tarantino e del leccese: dieci itinerari nelle province di Bari (Masseria La Lunghiera e Masserie Amiche di Putignano, Masseria delle Monache di Casamassima, Masseria Capoiazzo di Gioia del Colle), Foggia (Masseria Paglicci di Rignano Garganico), Taranto (Masseria Cappella di Martina Franca e “La valle degli asini” di Laterza), Brindisi (Masseria Fragnite di Ceglie Messapica) e Lecce (Masseria Cinque Santi di Vernole, Tenuta Bongiovanni di Maglie).

Durante le visite si potrà osservare da vicino tutto ciò che ruota intorno al mondo dell’allevamento: i pascoli dove gli animali crescono, gli ambienti in cui vengono accuditi ogni giorno e gli spazi di lavorazione dove il latte si trasforma, grazie alla maestria dei casari, in mozzarella appena filata, in fragrante cacioricotta o in caciocavallo dal profumo intenso. È un invito a entrare fisicamente nella tradizione casearia pugliese, per scoprire come tecniche antiche e nuove competenze si intreccino ancora oggi nella produzione di formaggi freschi e stagionati di alta qualità.

Il pubblico sarà accompagnato in visite guidate alle stalle, agli allevamenti bovini e ovini, alla zona mungitura e ai caseifici delle aziende aderenti alla filiera corta. Un’occasione per conoscere gli animali, dialogare con gli allevatori, comprendere le caratteristiche del latte crudo e vedere da vicino l’intero processo di trasformazione. In alcune aziende sarà inoltre possibile pranzare (prenotando direttamente presso ciascuna di esse), per vivere un’esperienza gastronomica completa e genuina.

«Per noi di ARA Puglia – spiega il presidente Pietro Laterza – questa quarta edizione rappresenta un passo ulteriore nel raccontare la ricchezza della zootecnia regionale. Ogni anno cresce l’interesse del pubblico, in particolare delle famiglie che desiderano far conoscere ai più piccoli la bellezza e l’importanza del lavoro in stalla. Abbiamo potenziato la rete delle aziende partecipanti e ampliato la mappa delle visite, per offrire un quadro sempre più rappresentativo della filiera del latte pugliese, dal momento dell’allevamento fino alla trasformazione e alla degustazione. Apriamo i cancelli con orgoglio e con l’augurio di accogliere, anche quest’anno, tantissimi visitatori».