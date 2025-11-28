Un incidente autonomo ha costretto alla chiusura di una carreggiata della strada statale 100 “Di Gioia del Colle”, al km 19, in direzione dello svincolo con la strada statale 7, in località Casamassima. Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine e le squadre Anas, al lavoro per gestire la situazione e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.
Casamassima, carreggiata della SS100 chiusa per un incidente
Forze dell’Ordine e squadre Anas al lavoro per ripristinare la viabilità
