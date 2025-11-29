SABATO, 29 NOVEMBRE 2025
Viaggi, la metà di chi prende un aereo usa lo smartphone per prenotare voli e fare il check-in

È il risultato di un recente sondaggio globale sui passeggeri 2025

Pubblicato da: redazione | Sab, 29 Novembre 2025 - 08:06
foto freepik
  • 38 sec

I viaggiatori utilizzano sempre più spesso i loro smartphone per prenotare voli, gestire pagamenti e programmi fedeltà, nonché per gestire le procedure di check-in, immigrazione, imbarco e bagagli.

È il risultato di un recente sondaggio globale sui passeggeri 2025, che si basa su oltre 10.000 risposte provenienti da più di 200 paesi, condotto dalla Iata.
Le abitudini di prenotazione e pagamento si stanno spostando verso i canali mobili. Oltre la metà dei viaggiatori (54%) desidera interagire direttamente con le compagnie aeree e lo fa sempre più spesso tramite app mobili. Questo cambiamento è stato guidato dai viaggiatori più giovani (25%), il che indica che la tendenza a passare alle opzioni mobili è destinata a rafforzarsi nel tempo.

Anche le preferenze di pagamento si stanno evolvendo. Sebbene le carte di credito e di debito rimangano dominanti (72%), si registra un calo significativo rispetto al 2024 (79%). L’uso del portafoglio digitale è aumentato significativamente (dal 20% nel 2024 al 28% nel 2025) e anche i metodi di pagamento istantanei, come IATA Pay, sono cresciuti (dal 6% nel 2024 all’8% nel 2025).

Infine, anche l’uso delle etichette elettroniche per i bagagli è in aumento, passando dal 28% nel 2024 al 35% nel 2025, consentendo ai passeggeri di generare le etichette per i bagagli direttamente da un dispositivo mobile durante il check-in.

