Bari, strade come fiumi. La denuncia: “Scarsa manutenzione di caditoie e alberi”

La denuncia del gruppo consiliare di FdI nel Municipio 2

Pubblicato da: redazione | Gio, 4 Dicembre 2025 - 12:17
Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia del Municipio 2 torna a denunciare, con forza, la grave situazione legata alla caduta degli alberi e alle strade completamente allagate.
È bastata una pioggia più intensa, accompagnata da un leggero vento, per mandare in tilt la circolazione e creare enormi disagi a tutta la città, soprattutto ai cittadini che ogni giorno attraversano il nostro Municipio per andare a lavoro.

“Da tempo sollecitiamo l’Amministrazione centrale affinché intervenga con urgenza sulla pulizia delle caditoie e sulla manutenzione del patrimonio arboreo, ma a oggi le nostre richieste sono rimaste senza risposta e senza alcuna azione concreta – si legge in una nota – Non è accettabile che a ogni pioggia si debbano rivivere gli stessi disagi, gli stessi pericoli, gli stessi danni. Serve prevenzione, programmazione e rispetto per i cittadini del Municipio 2. Noi continueremo a vigilare e a chiedere interventi immediati, perché la sicurezza e la vivibilità dei nostri quartieri non possono più essere ignorate”.

