Emergency salva 120 migranti nel Mediterraneo centrale. Domani sbarcano a Bari

La Life Support, nave di ricerca e soccorso di EMERGENCY, arriverà sabato 6 dicembre alle ore 9.30 circa al porto di Bari, dove avverrà lo sbarco delle 120 persone salvate in due distinte operazioni nelle acque internazionali della zona SAR libica. I due interventi di soccorso sono avvenuti tra la notte del 2 e la mattina del 3 dicembre, entrambi i casi sono stati individuati dal ponte di comando della nave e hanno interessato due gommoni sovraffollati, sprovvisti di dispositivi di sicurezza come i salvagenti e inadatti ad affrontare la traversata del Mediterraneo.

“Abbiamo a bordo in totale 120 naufraghi, di cui 31 donne e 31 minori. Le persone soccorse sono molto provate, debilitate e disidratate, molte soffrono a causa del mare mosso, alcune sono state visitate e trattate dal nostro personale sanitario – spiega Serena Buzzetti, Medical team leader a bordo della Life Support di EMERGENCY -. Ci sono inoltre diverse persone fragili, penso innanzi tutto alle 7 donne incinte di cui una al settimo e una all’ottavo mese di gravidanza, che avrebbero bisogno il prima possibile di un controllo ginecologico approfondito, e agli 8 bambini, di cui la più piccola ha solo due mesi. Per fortuna sono in condizioni discrete e mentre proseguiamo la navigazione verso il porto assegnatoci dalle autorità per lo sbarco, lo staff continua a prendersi cura di loro e a monitorare tutti”.

Per le fragilità delle persone, oltre che per le esperienze traumatiche vissute prima e durante il lungo viaggio che li ha portati fino a imbarcarsi su mezzi precari e insicuri e poi a essere soccorsi dalla Life Support, tutti i naufraghi hanno bisogno di arrivare a terra il prima possibile, così da accedere alla rete dei servizi essenziali, quali cure mediche e supporto psicologico, e poter fare richiesta di asilo. Per questo il diritto internazionale prescrive che vadano sbarcati in un luogo sicuro nel minor tempo possibile.

Con il primo intervento, complicato dal mare mosso e dell’oscurità, i soccorritori di EMERGENCY hanno portato in salvo 32 uomini – dei quali 7 sono minori non accompagnati e 3 bambini che viaggiano con almeno un familiare – e 15 donne, tra cui 3 bambine accompagnate e 2 donne in stato di gravidanza. Il secondo soccorso, invece, ha riguardato 73 persone, 57 uomini e 16 donne. Tra i 73 naufraghi portanti in salvo con il secondo intervento ci sono 14 minori non accompagnati e 1 bambino accompagnato, 2 ragazze che viaggiano da sole e 1 bambina accompagnata, nonché 5 donne incinte.

Complessivamente le persone soccorse sono 120, di cui 31 donne, 23 minori non accompagnati e 8 minori accompagnati, e provengono da Gambia, Guinea Bissau, Nigeria, Sud Sudan, Niger, Senegal, Camerun, Ghana e Costa D’Avorio, Paesi caratterizzati da conflitti armati, instabilità politica, povertà e crisi climatica.

La Life Support è alla sua 38esima missione nel Mediterraneo centrale, la rotta migratoria più pericolosa al mondo. Da dicembre 2022, quando ha iniziato le sue attività di ricerca e soccorso, ad oggi ha soccorso un totale di 3.121 persone.

foto repertorio