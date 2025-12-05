VENERDì, 05 DICEMBRE 2025
Domani a Bari Se corri è tutto okay – “La Prima Run”: ospite speciale Ghemon

Una corsa non competitiva di 6.5 km

Pubblicato da: redazione | Ven, 5 Dicembre 2025 - 13:05
05-12-25 domani a Bari “La Prima Corsa”_ospite speciale Ghemon
  • 2 min

Domani, sabato 6 dicembre, Bari ospiterà “La Prima Run”, l’evento inaugurale di OKAY Run Club, il nuovo progetto nato dall’esperienza del locale OKAY Bari in collaborazione con Karhu, brand finlandese di running, e Banana Moon, storico negozio barese di sportswear e cultura urbana.

Una corsa non competitiva di 6.5 km, aperta a tutti gli iscritti sul canale social lanciato per l’occasione, che partirà alle ore 10.30 dal Teatro Margherita e percorrerà il lungomare Nazario Sauro fino a Punta Perotti per poi fare ritorno al punto di partenza.

Al termine, i partecipanti saranno accolti presso OKAY Social Food Club per un momento conviviale e una festa dedicata alla community, aperta a tutti gli iscritti.

Ospite speciale della giornata sarà Ghemon, artista da sempre vicino alla cultura sportiva e al mondo del running.

“L’iniziativa nasce per unire sport, socialità e cultura cittadina, creando una community attiva e trasversale che in questa occasione valorizza il mondo della corsa – dichiara il consigliere delegato allo Sport Lorenzo Leonetti -. OKAY Run Club vuole diventare un appuntamento ricorrente capace di mettere insieme la città, i brand e le persone attraverso esperienze sportive autentiche, informali e inclusive. Desidero esprimere il mio apprezzamento a questo gruppo di giovani baresi che continuano a portare nella nostra città le migliori esperienze che raccolgono girando il mondo”.

“La corsa di domani – spiega Marco Timpanaro, organizzatore dell’evento – utilizzerà esclusivamente il marciapiede del lungomare: si tratta di un percorso accessibile e compatibile con la partecipazione di persone con disabilità, nei limiti delle caratteristiche individuali e della fattibilità tecnica del tragitto. Durante l’evento sarà inoltre possibile testare le scarpe Karhu e ricevere la t-shirt ufficiale OKAY × Karhu, realizzata in edizione limitata per l’occasione. La partecipazione, gratuita, coinvolgerà tutti coloro che si sono iscriversi tramite i canali social di OKAY Bari e Banana Moon in queste ultime settimane. Sarà un evento unico, innovativo e divertente.”

