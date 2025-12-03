Natale 2025 a Locorotondo: mercatini, artigianato, tradizione e un grande villaggio del gusto

Locorotondo accoglie residenti e visitatori con l’edizione 2025 dei Mercatini di Natale, un percorso suggestivo che attraversa il centro del paese e che sarà aperto tutti i giorni fino al 6 gennaio, tra luci, profumi e sapori tipici della Valle d’Itria.

VILLA GARIBALDI – Il cuore dell’artigianato

Nella scenografica Villa Comunale – Villa Garibaldi si trovano:

– presepi artistici, – oggettistica e artigianato locale, – bigiotteria handmade, – cioccolata calda e vin brûlé, – stand dedicati ai prodotti senza glutine e senza lattosio (pralinate, dolci e specialità natalizie), – stand dedicato alla fibromialgia con attività informative e materiali divulgativi.

SOTTOVILLA e VIA NARDELLI – Il percorso del gusto classico

Proseguendo verso il Sottovilla, i visitatori potranno degustare: – panzerotti, – pannocchie, – patatine fritte. In Via Nardelli, invece, prende vita la via della dolcezza con: – crepes, – caramelle gommose.

GIARDINI DEI VIGNETI BUFANO SIROSE – Il grande Villaggio del Food Nella zona dei Giardini dei Vigneti Bufano Sirose, immersa tra i terrazzamenti, troviamo un ricco villaggio gastronomico con:

– braceria e panini con carne, – panini con il polpo, – caciocavallo impiccato, – stand di crepes senza glutine e senza lattosio, – prodotti salati senza glutine e senza lattosio, – panzerotti su ordinazione, anche senza glutine e senza lattosio, – vasta gamma di primi piatti e un ricco menù anche a pranzo.