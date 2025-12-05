Incidenti stradali, nel 2024 oltre 207mila veicoli coinvolti: Bari quinta in Italia

Con 5.362 veicoli coinvolti in incidenti stradali nel 2024, Bari si conferma tra le prime cinque province italiane per numero di sinistri. A rivelarlo è l’analisi di Carfax, che registra un aumento complessivo del 3,6% su scala nazionale, con oltre 207.000 mezzi danneggiati nell’ultimo anno. In cima alla classifica restano le grandi città: Roma con 20.679 veicoli, Milano con 13.590, seguite da Torino (7.386) e Napoli (6.414). Bari è quinta, davanti a molte altre realtà metropolitane del Paese.

All’estremità opposta, le province con meno casi sono Isernia (202), Enna (257) e Vibo Valentia (326). In alcune zone, tuttavia, l’aumento percentuale è stato molto marcato: Asti registra un +29,6%, seguita da Avellino (+28%), Pescara (+19,8%), Cagliari (+15,9%) e Lodi (+15,3%). Solo poche province mostrano un calo, tra cui Sondrio (-10,7%), Rieti (-10,2%) e Fermo (-9,2%).

Secondo Carfax quasi la metà delle auto analizzate presenta almeno un fattore di rischio al momento della vendita: danni pregressi, provenienza estera, chilometraggi anomali o utilizzi precedenti come taxi o mezzi a noleggio. “Nel nostro database quasi il 50% delle auto presenta segnalazioni di danni: non è un dato allarmistico, ma un invito alla trasparenza”, commenta Marco Arban, direttore Business Development Europa di Carfax. “Un’auto incidentata può essere comunque un buon affare se il prezzo è adeguato e le informazioni sono chiare. I report Carfax aiutano sia i privati sia i concessionari, rendendo più sicuro e trasparente l’intero settore delle auto usate”.

Foto repertorio