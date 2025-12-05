Nessuna tregua dal maltempo in Puglia, è quanto emerso dall’ultimo bollettino della Protezione Civile che ha diramato allerta gialla sulla regione. In particolare, almeno sino a stasera (dalle 14 e per le successive 10 ore) sono in arrivo precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati, specie su Puglia centro-meridionale.
Maltempo, allerta gialla in Puglia: in arrivo forti temporali
Almeno fino a stasera
