Maltempo, allerta gialla in Puglia: in arrivo forti temporali

Almeno fino a stasera

Pubblicato da: redazione | Ven, 5 Dicembre 2025 - 16:55
Maltempo pioggia Palese
  • 30 sec

Nessuna tregua dal maltempo in Puglia, è quanto emerso dall’ultimo bollettino della Protezione Civile che ha diramato allerta gialla sulla regione. In particolare, almeno sino a stasera (dalle 14 e per le successive 10 ore) sono in arrivo precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati, specie su Puglia centro-meridionale.

