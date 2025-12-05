L’auto resta bloccata in un ingorgo sulla 96: i carabinieri scortano donna incinta

In data 4 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di Modugno, allertati da un 28enne a bordo di autovettura bloccata nel traffico sulla SS 96, che trasportava con urgenza la propria moglie in procinto di partorire, sono prontamente intervenuti a soccorrerlo per rendergli agevole la viabilità, riuscendo a raggiungere prontamente la struttura sanitaria , la Mater Dei, dove la donna ha successivamente dato alla luce il bambino. Un intervento provvidenziale che ha permesso di portare in sicurezza la futura mamma che ha partorito poche ore dopo in ospedale.