In data 4 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di Modugno, allertati da un 28enne a bordo di autovettura bloccata nel traffico sulla SS 96, che trasportava con urgenza la propria moglie in procinto di partorire, sono prontamente intervenuti a soccorrerlo per rendergli agevole la viabilità, riuscendo a raggiungere prontamente la struttura sanitaria , la Mater Dei, dove la donna ha successivamente dato alla luce il bambino. Un intervento provvidenziale che ha permesso di portare in sicurezza la futura mamma che ha partorito poche ore dopo in ospedale.
L’auto resta bloccata in un ingorgo sulla 96: i carabinieri scortano donna incinta
E' successo ieri mattina
Bari Vecchia piange Vittoria Grimaldi, tra...
E' morta ieri all'età di 90 anni Vittoria Grimaldi, una delle...
L’auto resta bloccata in un ingorgo...
In data 4 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di Modugno, allertati...
Bari, sesso in strada e in...
Sesso in strada, in pieno centro. Il video è diventato virale...
Sequestrati 2mila pupazzi “Labubu” contraffatti a...
Nell’ambito dell’incessante attività a tutela degli interessi economico-finanziari dello Stato, il...