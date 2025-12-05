VENERDì, 05 DICEMBRE 2025
Bari, sesso in strada e in pieno centro, tra i passanti

Un video diffuso sui social

Pubblicato da: redazione | Ven, 5 Dicembre 2025 - 10:27
Sesso in strada, in pieno centro. Il video è diventato virale e ritrae una ragazza e un ragazzo mentre fanno sesso su un’auto parcheggiata, incuranti dei passanti.  Nel video si nota anche una pattuglia della polizia locale che passa in una traversa, difficile però per i vigili  in auto accorgersi di quello che stava accadendo qualche metro più in là. Singolari i commenti al video, ripreso probabilmente da un residente, tra chi la prende sul ridere e chi invece non si scandalizza: “Meglio quello che le risse in strada”.

(video Alfredo Giovine)

