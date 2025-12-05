Bari, sesso in strada e in pieno centro, tra i passanti

Sesso in strada, in pieno centro. Il video è diventato virale e ritrae una ragazza e un ragazzo mentre fanno sesso su un’auto parcheggiata, incuranti dei passanti. Nel video si nota anche una pattuglia della polizia locale che passa in una traversa, difficile però per i vigili in auto accorgersi di quello che stava accadendo qualche metro più in là. Singolari i commenti al video, ripreso probabilmente da un residente, tra chi la prende sul ridere e chi invece non si scandalizza: “Meglio quello che le risse in strada”.

(video Alfredo Giovine)