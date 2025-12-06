Al Giardino di Santa Rita nel quartiere San Paolo arriva l’albero di Natale

Il Natale si accende nel quartiere San Paolo di Bari con un gesto di solidarietà che ogni anno scalda il cuore della comunità. Anche quest’anno il Giardino di Santa Rita ha ricevuto un albero di Natale alto sei metri, donato dall’impresa Edile dei Fratelli Caccavale, Luigi e Saverio. Un simbolo che non è solo decorativo, ma soprattutto un dono pensato per portare gioia ai bambini e agli abitanti del quartiere.

“Un grande gesto di solidarietà verso tutti i bambini: un albero di Natale di circa sei metri è stato donato al Giardino di Santa Rita, nel quartiere San Paolo di Bari”, spiegano dal Comitato Santa Rita. “Grazie all’impresa Edile Residenziale di Luigi & Saverio Caccavale, un dono che renderà felice tutti i bambini, residenti e gente comune”.

Il Comitato Santa Rita, oltre all’albero, ha organizzato quest’anno quattro eventi di beneficenza grazie al ricavato volontario dei calendari di Santa Rita 2026. Si parte mercoledì 19 dicembre 2025, alle ore 18:00, sempre al Giardino di Santa Rita, con Babbo Natale che scenderà con delle corde dal palazzo dove si trova il famoso murales di Santa Rita, molto amato nel quartiere.

Lunedì 29 dicembre 2025, alle ore 12:00, sarà la volta della Festa del Santo Natale al Villaggio Berukha di Bari. Ad accogliere i bambini speciali ci sarà Babbo Natale con tantissimi doni, per regalare un pomeriggio di sorrisi e allegria.

Il calendario delle iniziative prosegue mercoledì 7 gennaio 2026, alle ore 19:00, con la Festa dell’Epifania presso il Giardino di Santa Rita, in via Candura angolo Pacifico Mazzoni. La Befana distribuirà dolci a tutti i bambini presenti e, insieme a Babbo Natale, saluterà il nuovo anno portando tante sorprese.

Infine, lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 19:00, si terrà la Festa della Candelora, sempre al Giardino di Santa Rita. L’evento, che commemora la presentazione di Gesù al tempio e la purificazione di Maria a quaranta giorni dalla nascita, prevede doni per adulti e bambini e una grande tombolata per concludere in allegria.

Il Comitato Santa Rita ringrazia tutti coloro che hanno partecipato a queste iniziative di beneficenza, contribuendo a rendere felici bambini e adulti in questo periodo speciale. Un ringraziamento speciale va all’impresa edile dei Fratelli Luigi e Salvatore Caccavale, al mercato floricolo di Terlizzi con l’aiuto di Vallarelli Giuseppe e Caterina Barile, e a tutti gli amici che hanno reso possibile questa magia natalizia.﻿