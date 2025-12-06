Bari, uno spazio all’ex caserma Rossani intitolato a Manlio Epifania

La città di Bari rende omaggio a una figura che ha segnato la vita civile e sociale del territorio. Durante la cerimonia di consegna del Nicolino d’oro alla memoria di Manlio Epifania, il sindaco Vito Leccese ha annunciato l’intitolazione di uno spazio simbolico all’interno della ex caserma Rossani, un gesto che sottolinea l’importanza dell’impegno civile e dell’azione sociale di Epifania.

“Ho condiviso una parte del mio percorso di impegno civile con Manlio – ha dichiarato il sindaco -. Alla fine degli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80 cercavamo di riscoprire un nuovo modo di fare politica, all’epoca fuori dalle istituzioni: chiedevamo ascolto rispetto alle istanze dei movimenti ambientalisti ed ecologisti, avevamo sogni e desideri di un futuro diverso da quel presente. Per me ricordare oggi Manlio, e conferire alla sua memoria questo riconoscimento, ha un impatto fortissimo. Manlio, in tutto ciò che faceva, metteva sempre quella dose di radicalità capace di scuotere le coscienze e di sollecitare le istituzioni a guardare verso orizzonti nuovi. L’amministrazione comunale oggi gli rende un riconoscimento non solo formale, ma profondamente sostanziale. È un fatto nuovo per la storia di questa città: si riconosce che la sua figura ha attraversato la società barese lasciando un segno, con quella radicalità giusta che ha parlato a molti di noi e, soprattutto, ha rappresentato una sollecitazione importante per chi questa città la guida e la amministra”.

Con questo gesto, Bari celebra non solo la memoria di Manlio Epifania, ma anche quei valori di partecipazione, impegno civile e attenzione ai temi sociali che hanno caratterizzato la sua vita. L’intitolazione all’interno della ex caserma Rossani vuole diventare un simbolo permanente, un invito a continuare a guardare alla città con lo stesso spirito di responsabilità e radicalità costruttiva che Epifania ha sempre dimostrato.



