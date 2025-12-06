Tentano di svaligiare gioielleria a San Ferdinando: carabinieri sventano colpo

Nella notte appena trascorsa, la tranquillità di Via Roma a San Ferdinando di Puglia è stata interrotta da un tentativo di furto ai danni di una nota gioielleria del centro. Ignoti, agendo con determinazione e verosimilmente utilizzando un ariete, hanno tentato di sfondare il doppio vetro blindato posto a protezione dell’ingresso dell’attività commerciale.

Il piano criminale, tuttavia, si è scontrato con l’efficienza dei sistemi di sicurezza e, soprattutto, con la pronta reazione delle Forze dell’Ordine. L’immediata attivazione del sistema di allarme sonoro, unitamente alla scarica del dispositivo antifurto fumogeno che ha saturato l’ambiente rendendo nulla la visibilità, ha fatto scattare l’allerta.

Decisivo è stato l’intervento della pattuglia dei Carabinieri, impegnata in un servizio di perlustrazione notturna finalizzato alla prevenzione dei reati predatori. I militari, giunti sul posto con estrema tempestività, hanno interrotto l’azione delittuosa sul nascere. La presenza immediata della “gazzella” ha costretto i malviventi a desistere e a darsi a una precipitosa fuga, senza riuscire ad accedere all’interno dei locali né a sottrarre alcun prezioso.

L’episodio odierno evidenzia, per l’ennesima volta, come la presenza costante e capillare dell’Arma dei Carabinieri sul territorio rappresenti il principale deterrente contro la criminalità. Il coordinamento tra i sistemi di sicurezza passiva e la rapidità operativa delle pattuglie su strada si conferma l’arma vincente per la tutela delle attività commerciali e la sicurezza della cittadinanza.

Sono ora in corso le indagini per identificare gli autori del tentato furto, anche attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona.