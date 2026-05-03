Bari, al San Paolo strade “colabrodo” e autisti “a tutta velocità”: “Sempre più pericoloso”

Strade colaboro e autisti “a tutta velocità”. Accade nel quartiere San Paolo, a ridosso dell’uscita del palazzetto dello sport Pala Laforgia, luogo frequentato da tantissimi atleti, piccoli e grandi. A denunciare quanto accade sono alcuni genitori secondo i quali la situazione è pericolosa sia per via delle condizioni dell’asfalto, sia per via delle auto che sfrecciano a tutta velocità senza badare alla presenza dei pedoni.

“Il parcheggio presente in zona non rende molto visibile la strada – spiega una mamma – purtroppo le auto sfrecciano senza badare a nessuno nonostante la presenza, soprattutto nei giorni di grande affluenza, di tantissimi pedoni, tra loro bimbi. Se consideriamo la condizione dell’asfalto e il fatto che molti prendono il tratto di strada, poco illuminato e con segnaletica opinabile, come circuito da rally, la situazione è molto pericolosa. Prima o poi ci scapperà il morto, ma speriamo che non accada. Urge un intervento e magari la presenza di vigili nelle giornate in cui si tengono delle gare, vicino c’è anche un campo da calcio, in alcuni momenti la strada è impraticabile e un’auto a tutta velocità potrebbe ahimè tranquillamente perdere il controllo finendo a ridosso del parcheggio e dunque dei pedoni”, conclude.