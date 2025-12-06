Frana sul Gargano: chiusa strada

A seguito di un movimento franoso che ha causato il distacco di un grosso masso del costone che sovrasta la SS 89” Garganica” al km 137,600, si rende necessaria la temporanea chiusura del tratto compreso tra il km 105,000 ed il km 144,870, in corrispondenza dei territori comunali di Vieste e Mattinata, in provincia di Foggia.
Il provvedimento si rende doveroso per procedere con le operazioni di rimozione del materiale franato e per consentire ulteriori approfondimenti e verifiche sul territorio.
Durante il periodo di chiusura, finalizzato alla rimozione del materiale franato ed alle verifiche congiunte con la Regione in ordine alla sicurezza del costone, il traffico veicolare sarà deviato lungo la strada provinciale 53.
Inoltre, al fine di inibire il transito in prossimità dell’area interessata, sono stati posizionati varchi inamovibili al Km 137,200 e al Km 137,900.
