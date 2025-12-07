DOMENICA, 07 DICEMBRE 2025
Sogno prima casa: a Bari servono oltre 5 anni di stipendio per comprarla

A Milano ne occorrono il doppio rispetto al resto d'Italia

Pubblicato da: redazione | Lun, 1 Dicembre 2025 - 13:20
Occorrono 6,8 annualità di stipendio per acquistare casa nelle grandi città nel primo semestre del 2025. Queste le conclusioni della ricerca condotta dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa.

Milano si conferma la città in cui ne occorrono di più: 12,9. Il capoluogo lombardo, infatti, con un prezzo medio di 4466 € al mq si conferma la città più costosa d’Italia. Seguono la capitale con 9,2 e Firenze con 9,1 annualità. Bai è a metà della classifica con 5,2 annualità.

Le città meno costose e con prezzi più contenuti sono quelle in cui occorrono meno annualità, Palermo (3,4) e Genova (3,5) avendo rispettivamente un prezzo medio di 1163 € al mq e 1196 € al mq.

Guardando al passato i picchi più elevati si sono registrati nel 2007 quando i prezzi raggiunsero l’apice e per acquistare casa occorrevano poco più di 10 annualità. La città più costosa all’epoca era Roma dove occorrevano 14,8 annualità, seguita da Milano con 14. La capitale resterà in vetta alla classifica fino al 2019 anno in cui Milano supera Roma e diventa la città più costosa di Italia con 11 anni di stipendio per comprare casa.

