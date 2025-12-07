Bari, modifiche alla ztl nel centro storico: prove di dialogo tra Comune e commercianti

Il Comune cerca l’intesa con i commercianti in seguito alle modifiche previste per la zona a traffico limitato a Bari Vecchia. Le prime sono già partite e riguardano il parcheggio di piazzale Mincuzzi che diventa ad esclusivo uso dei residenti muniti di pass ztl e zsr D e la chiusura al traffico di strada Attolini e strada Santa Chiara. Mentre è stata rinviata a dopo le feste l’attivazione del varco in piazza Massari, che permetterà di mettere fine alla sosta selvaggia in zona Castello Svevo.

Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro con il sindaco Vito Leccese. I commercianti hanno ribadito le loro perplessità in merito soprattutto agli orari di carico e scarico (dalle ore 9 alle 11 e dalle 16 alle 18), considerati troppo restrittivi. I negozianti hanno chiesto un ampliamento soprattutto perché l’arrivo della merce si concentra in una fascia oraria compresa tra le 7 e le 9. Tra le proposte anche il cambio del senso di marcia da corso De Tullio verso la Cattedrale.

Il sindaco ha quindi dato mandato agli uffici di verificare le varie proposte e ci sono già delle soluzioni allo studio. Ma per quanto riguarda gli orari di carico e scarico, una eventuale modifica dovrà riguardare non solo il varco del Castello ma anche tutti gli altri a Bari Vecchia.