Bari illumina il Natale sott’acqua con il primo albero subacqueo

A Bari il Natale arriva anche sott’acqua. Lunedì 8 dicembre, alle ore 9.30, nelle acque del molo San Nicola, nei pressi del circolo Barion, sarà acceso il primo albero di Natale subacqueo della città. Un’iniziativa del Club Sommozzatori Bari che illuminerà il fondale marino per tutto il periodo natalizio.

“Il Christmas Dive non chiede solo di essere osservato – dichiara il presidente del Club Sommozzatori Bari Francesco Annoscia -: chiede di essere compreso. Ricorda che il mare non è un luogo lontano ma parte della nostra identità, della nostra storia e del nostro futuro. Anche nelle profondità più silenziose, la luce può sempre trovare spazio per nascere”.

L’albero, avvolto da luci subacquee, vuole essere un simbolo di rinascita e un invito a riflettere sul rispetto dell’ambiente marino, vissuto ogni giorno dai subacquei con cura e passione. La stella, posizionata in superficie, sarà visibile anche da terra, un segnale luminoso che richiama l’attenzione su un mondo fragile che merita protezione.

“Questo evento promosso dai Club Sommozzatori Bari si integra perfettamente con la strategia sportiva della nostra città – commenta il consigliere delegato allo Sport Lorenzo Leonetti -: punta a rendere lo sport una presenza viva, valorizzando ogni disciplina nella sua specificità e prestando attenzione alle passioni di tutti gli sportivi baresi. Con l’installazione del primo albero di Natale subacqueo, il mondo della subacquea offre un gesto simbolico e di grande significato, che rafforza ulteriormente il profondo legame tra Bari e il mare. Un’iniziativa che vuole sottolineare l’importanza di questa risorsa naturale, fondamentale per la vita dei baresi e per lo sviluppo della nostra comunità”.

L’evento si presenta quindi non solo come una curiosità visiva, ma come un messaggio di consapevolezza e tutela dell’ambiente marino, capace di unire passione, sport e attenzione per la natura in un’unica, suggestiva immagine natalizia.﻿