MARTEDì, 09 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,674 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
85,674 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, chiusure notturne sulla complanare sud: modifiche alla viabilità

Fino al 12 dicembre

Pubblicato da: redazione | Mar, 9 Dicembre 2025 - 09:03
freepik
  • 12 sec

Sulla D94 Complanare Sud di Bari sono previste chiusure notturne per consentire interventi preliminari alla riqualificazione delle barriere di sicurezza. Le limitazioni saranno in vigore nelle notti di martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 dicembre, dalle 22 alle 6. Nel dettaglio, per chi proviene dalla A14 Bologna–Taranto e da Modugno sarà interdetto il ramo di immissione sulla SS16 Tangenziale di Bari in direzione Foggia. Autostrade per l’Italia indica i percorsi alternativi: per i veicoli provenienti dalla A14: uscita consigliata Bari Zona Industriale, poi D94 Complanare Sud, SS96 Bari–Altamura in direzione Bari e successivo raccordo con la SS16 Tangenziale; per chi arriva da Modugno: proseguire verso Bari lungo la SP1 Bari–Modugno e immettersi sulla SS96 fino all’interconnessione con la Tangenziale. In ulteriore alternativa è possibile percorrere la SS16 in direzione Brindisi, uscire allo svincolo 9 e rientrare sulla stessa carreggiata in direzione Foggia.

Foto Freepik

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Donna trovata morta in casa nel...

Una donna di 32 anni di nazionalità nigeriana è stata trovata...
- 9 Dicembre 2025
Attualità

Bari, Mediaset acquisisce di Radio Norba...

RadioMediaset amplia il proprio network con l’acquisizione di Radio Norba, emittente...
- 9 Dicembre 2025
Scuola e Università

Bari, partono i controlli delle mense...

Questa mattina il presidente della Commissione Consiliare “Qualità dei Servizi” ha...
- 9 Dicembre 2025
Dalla città

Bari, un giardino in memoria di...

Questa mattina il sindaco Vito Leccese ha partecipato alla cerimonia di...
- 9 Dicembre 2025