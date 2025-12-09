Bari, chiusure notturne sulla complanare sud: modifiche alla viabilità

Sulla D94 Complanare Sud di Bari sono previste chiusure notturne per consentire interventi preliminari alla riqualificazione delle barriere di sicurezza. Le limitazioni saranno in vigore nelle notti di martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 dicembre, dalle 22 alle 6. Nel dettaglio, per chi proviene dalla A14 Bologna–Taranto e da Modugno sarà interdetto il ramo di immissione sulla SS16 Tangenziale di Bari in direzione Foggia. Autostrade per l’Italia indica i percorsi alternativi: per i veicoli provenienti dalla A14: uscita consigliata Bari Zona Industriale, poi D94 Complanare Sud, SS96 Bari–Altamura in direzione Bari e successivo raccordo con la SS16 Tangenziale; per chi arriva da Modugno: proseguire verso Bari lungo la SP1 Bari–Modugno e immettersi sulla SS96 fino all’interconnessione con la Tangenziale. In ulteriore alternativa è possibile percorrere la SS16 in direzione Brindisi, uscire allo svincolo 9 e rientrare sulla stessa carreggiata in direzione Foggia.

Foto Freepik