In Puglia e in tutta Italia arriva il caldo anomalo. Temperature oltre le medie stagionali

Per tutta la settimana

Pubblicato da: redazione | Mar, 9 Dicembre 2025 - 12:17
pane e pomodoro autunno caldo
  • 24 sec

La fase gelida, che ci aveva accompagnato nella parte finale di novembre, sta per terminare, Infatti, per la prossima settimana ci attenderà un’estensione dell’alta pressione che porterà aria calda in quota e coinvolgerà tutta l’Europa centro-occidentale. Sarà come una sorta di “blocco” in grado di mantenere lontano fronti perturbati atlantici e correnti d’aria fredda dal Nord Europa. A garantirlo è il team Giuliacci.

Temperature oltre le medie stagionali Per la prossima settimana masse d’aria calda porteranno a temperature straordinarie. A 1500 metri di altitudine si toccheranno i 15°C e lo zero termico sarà a 4000 metri, situazione tipica della stagione estiva. Gli effetti sull’Italia saranno più contenuti rispetto a quelli percepiti nell’Europa centrale.

Questa fase è iniziata oggi e continuerà almeno per tutta la settimana. Ci attende estrema stabilità, temperature miti e assenza di fenomeni. Questa sorta di “blocco” porta alla formazione di nebbie ed in queste zone le temperature potranno mantenersi comunque basse. Smog e bassa qualità dell’aria saranno protagoniste di queste fasi

