Bari, maxi-sequestro al porto: bloccati oltre 37mila prodotti contraffatti

Oltre 37mila articoli contraffatti, nascosti in tre autoarticolati arrivati dalla Grecia, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del II Gruppo Bari insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’operazione, condotta nell’ambito dei controlli quotidiani sui flussi commerciali in ingresso nel porto, ha evitato l’immissione sul mercato di un ingente quantitativo di merce con segni distintivi falsi.

Gli approfondimenti di rischio su rotte, documentazione e coerenza tra merce dichiarata e aziende coinvolte hanno consentito di individuare i tre mezzi sospetti, presumibilmente collegati a traffici provenienti dalla Cina. All’interno sono state trovate circa 24mila paia di calzature riportanti marchi contraffatti di note aziende internazionali – Dr Martens, Skechers e New Balance – con una qualità tale da poter trarre in inganno i consumatori una volta in vendita.

In uno dei tir era presente anche un consistente “carico di copertura”: oltre 13mila paia di scarpe destinate a mascherare la merce illecita posta negli strati sottostanti, una strategia che conferma l’evoluzione delle modalità utilizzate per eludere i controlli doganali. La merce è stata sottoposta a perizia dai tecnici delle aziende titolari dei marchi, che ne hanno certificato la contraffazione. L’intero quantitativo – prodotti falsi e carico di copertura – è stato sequestrato e ai responsabili viene contestato il reato di introduzione e commercio di prodotti con segni mendaci.

La Guardia di Finanza sottolinea come il traffico di merci contraffatte produca danni economici significativi, generi concorrenza sleale e rappresenti un rischio per la salute dei consumatori, spesso ignari di acquistare articoli non conformi agli standard di sicurezza. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari: le ipotesi di reato dovranno essere valutate in sede processuale, nel rispetto della presunzione d’innocenza. La diffusione della notizia è stata autorizzata dalla Procura della Repubblica di Bari per l’interesse pubblico connesso alle attività di contrasto alla contraffazione.