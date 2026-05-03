Ranucci a Bari vecchia, tour dei vicoli con Leccese. E Nunzia scherza: “Finalmente il sindaco in via dell’Arco Basso”

Una domenica mattina sospesa tra la meraviglia dell’arte e il profumo delle orecchiette. Sigfrido Ranucci, il volto di Report, ha attraversato il cuore di Bari vecchia accompagnato dal sindaco Vito Leccese. “Che meraviglia la Puglia”, ha commentato il giornalista, condividendo sui social il video del tour dei vicoli. La passeggiata è stata scandita dai sorrisi e dai siparietti tipici di via dell’Arco Basso. Protagonista assoluta la celebre Nunzia, la signora delle orecchiette, che non ha perso l’occasione per una battuta delle sue: “Finalmente il sindaco in via dell’Arco Basso”, ha esclamato accogliendo Leccese, prima di lanciare la sfida a Ranucci: “Vuoi imparare a fare le orecchiette?”

La visita di Ranucci non è però solo un omaggio alla bellezza pugliese. Stasera, alle 20:30, il giornalista sarà sul palco del Teatro Petruzzelli con il suo spettacolo “Diario di un trapezista”, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa.