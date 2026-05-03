DOMENICA, 03 MAGGIO 2026
Cabtutela.it
89,074 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,074 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Ranucci a Bari vecchia, tour dei vicoli con Leccese. E Nunzia scherza: “Finalmente il sindaco in via dell’Arco Basso”

Il siparietto trai i tre

Pubblicato da: redazione | Dom, 3 Maggio 2026 - 10:42
ranucci
  • 12 sec

Una domenica mattina sospesa tra la meraviglia dell’arte e il profumo delle orecchiette. Sigfrido Ranucci, il volto di Report, ha attraversato il cuore di Bari vecchia accompagnato dal sindaco Vito Leccese. “Che meraviglia la Puglia”, ha commentato il giornalista, condividendo sui social il video del tour dei vicoli. La passeggiata è stata scandita dai sorrisi e dai siparietti tipici di via dell’Arco Basso. Protagonista assoluta la celebre Nunzia, la signora delle orecchiette, che non ha perso l’occasione per una battuta delle sue: “Finalmente il sindaco in via dell’Arco Basso”, ha esclamato accogliendo Leccese, prima di lanciare la sfida a Ranucci: “Vuoi imparare a fare le orecchiette?”

La visita di Ranucci non è però solo un omaggio alla bellezza pugliese. Stasera, alle 20:30, il giornalista sarà sul palco del Teatro Petruzzelli con il suo spettacolo “Diario di un trapezista”, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, Med Marathon da record: in...

Tra sport, partecipazione internazionale e una cornice meteo ideale, si è...
- 3 Maggio 2026
Attualità

Bollette alle stelle: a Bari il...

Il prezzo dell’energia è ormai una delle voci che pesa di...
- 3 Maggio 2026
Cucina , Rubriche

Cucina, ricche di fibre e alleate...

Alleate della salute, profumate e dal colore rosso intenso che richiama...
- 3 Maggio 2026
Primo Piano

“Bari vecchia ha più turisti che...

"La Città vecchia ormai ha più visitatori che residenti ed è...
- 3 Maggio 2026