Bari, porta dei bagni pubblici dei giardini Garibaldi murata. Si lotta contro il degrado

Inibito accesso a chi consuma droga

Pubblicato da: redazione | Mer, 10 Dicembre 2025 - 11:12
giardino Garibaldi
  • 55 sec

Nel giardino Garibaldi, dopo tantissime segnalazioni e battaglie qualcosa si muove. Quello che per troppo tempo è stato un luogo destinato al consumo di sostanze stupefacenti, in pieno parco frequentato da bambini e famiglie, questa mattina sta finalmente cambiando volto. Si sta procedendo al ripristino della struttura, murando completamente quella stanza che un tempo ospitava i bagni pubblici e che negli anni era diventata tutt’altro che un posto sicuro.

Ne da notizia il consigliere Luca Bratta. “Una piccola grande vittoria per tutti noi  – spiega – e per chi ha creduto che fosse possibile migliorare questo spazio.  Continuiamo così, insieme per un giardino più sicuro, pulito e vivibile per tutti”

