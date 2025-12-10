Bari, porta dei bagni pubblici dei giardini Garibaldi murata. Si lotta contro il degrado

Nel giardino Garibaldi, dopo tantissime segnalazioni e battaglie qualcosa si muove. Quello che per troppo tempo è stato un luogo destinato al consumo di sostanze stupefacenti, in pieno parco frequentato da bambini e famiglie, questa mattina sta finalmente cambiando volto. Si sta procedendo al ripristino della struttura, murando completamente quella stanza che un tempo ospitava i bagni pubblici e che negli anni era diventata tutt’altro che un posto sicuro.

Ne da notizia il consigliere Luca Bratta. “Una piccola grande vittoria per tutti noi – spiega – e per chi ha creduto che fosse possibile migliorare questo spazio. Continuiamo così, insieme per un giardino più sicuro, pulito e vivibile per tutti”