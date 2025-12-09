Bari, Policlinico sempre più all’avanguardia: ricostruito volto dopo grave trauma

Una ricostruzione virtuale del volto prima dell’intervento, una guida in tempo reale durante l’operazione e la verifica immediata della corretta ricomposizione dei frammenti ossei. È il nuovo standard introdotto al Policlinico di Bari grazie al navigatore intraoperatorio, una tecnologia 3D di ultima generazione che segna un salto di qualità nella chirurgia maxillo-facciale.

L’équipe diretta dalla professoressa Chiara Copelli ha eseguito nelle scorse settimane i primi interventi utilizzando il nuovo sistema, acquistato con i fondi Fesr-Fse 2021-2027 della Regione Puglia dedicati al potenziamento delle strutture ospedaliere e allo sviluppo della telemedicina.

Il caso più recente riguarda una donna di 51 anni con un grave trauma facciale causato da un incidente stradale. Presentava fratture multiple e particolarmente complesse da ricomporre. «In situazioni come questa – spiega la prof. Copelli – la ricostruzione dell’anatomia richiede procedure lunghe e delicate. Il navigatore ci ha permesso di simulare l’intervento prima dell’ingresso in sala e di controllare durante l’operazione la precisione dell’allineamento osseo. Gli esami post-operatori hanno confermato un risultato ottimale».

Il nuovo sistema integra software per la pianificazione preoperatoria, la ricostruzione tridimensionale e la navigazione intraoperatoria, risultando particolarmente utile quando si interviene in zone ristrette o vicine a strutture vitali. Il personale medico e infermieristico è stato formato con briefing dedicati per garantire un uso coordinato della tecnologia, che entrerà a pieno titolo nella pratica clinica del reparto.

“Stiamo investendo in modo strategico per dotare l’ospedale di strumenti che migliorano concretamente la qualità delle cure”, sottolinea il direttore generale del Policlinico, Antonio Sanguedolce. “Per la Chirurgia Maxillo-Facciale è previsto un finanziamento di 3 milioni di euro che consentirà ulteriori aggiornamenti e attrezzature all’avanguardia”. Le innovazioni saranno al centro del congresso nazionale “Trauma Maxillo-Facciale: Approccio integrato e innovazioni”, in programma venerdì nell’aula “De Benedictis” del Policlinico, presieduto dalla prof. Copelli, durante il quale verranno illustrati altri casi clinici trattati con le nuove tecnologie.