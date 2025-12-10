A Bitonto ha preso il via l’Academy per giovani nella Grande Distribuzione Organizzata

A Bitonto prende il via oggi una nuova opportunità per i giovani interessati al settore della Grande Distribuzione Organizzata: sono stati selezionati sette under 25 per partecipare a un percorso formativo che li porterà a diventare “Banconisti per il settore freschi”. L’iniziativa, promossa da Porta Futuro Bari in collaborazione con un’Associazione Temporanea di Scopo composta da Gestfood srl, Gi Group SPA, IISS Elena Di Savoia – Caracciolo, IISS Rosa Luxemburg, Università degli Studi di Bari e Ifoa (capofila), unisce formazione in aula e esperienza diretta in azienda con l’obiettivo di preparare i ragazzi a rispondere alla crescente domanda di figure tecniche nel settore della distribuzione organizzata.

I partecipanti entreranno a far parte di Gestfood srl, titolare dei supermercati “Primo Prezzo” e “Negozi Ok”, con contratto di apprendistato. Attraverso questa formula, che alterna teoria e pratica, gli allievi acquisiranno competenze concrete nella gestione dei prodotti freschi, imparando a operare nel settore con professionalità e sicurezza. Al termine dell’anno, i giovani otterranno anche una certificazione europea in “Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione gastronomica”.

“Quella dell’Academy per la Grande Distribuzione è un’esperienza che vorremmo si diffondesse su tutto il territorio metropolitano, perché offre ai nostri giovani la possibilità di misurarsi in un percorso di apprendimento on the job che rappresenta quel ponte che troppo spesso manca tra la teoria e la pratica dell’esperienza professionalizzante – commenta il consigliere delegato del sindaco alle Politiche Attive del Lavoro, Nicola Amoruso -. Ai sette under 25 coinvolti faccio un grande in bocca al lupo per l’inizio di questa nuova avventura. L’avvio di una nuova Academy, in sinergia con realtà importanti del territorio, in primis partner istituzionali e imprese, conferma la centralità di Porta Futuro Bari come punto di riferimento e di incontro per chi cerca e offre lavoro in tutta l’area metropolitana”.

Il processo di selezione e accompagnamento è stato curato da Porta Futuro Bari, il job center del Comune nato per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e supportare lo sviluppo locale. Il centro promuove servizi di orientamento, formazione e matching con le opportunità offerte dalle aziende, diventando così un punto di riferimento fondamentale per i giovani e per chi vuole inserirsi nel mercato del lavoro con competenze concrete e spendibili sul territorio.﻿