Bari, recruiting day per la sicurezza in aeroporto. Grande partecipazione: lunghe file per candidarsi

Le selezioni al Karol Wojtyla

Pubblicato da: redazione | Mer, 10 Dicembre 2025 - 11:43
fila recruiting day
  • 3 sec

Grande partecipazione e lunghe file per partecipare alle selezioni della Securpol che in sinergia con Aeroporti di Puglia, sta ricercando candidati da inserire nelle attività di servizi di sicurezza aeroportuale per gli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie/Taranto. Per questo, ha programmato un recruiting day per oggi dalla 10:00 alle 17:00 nella Sala degli Ulivi dell’aeroporto internazionale ‘Karol Wojtyla’ di Bari.

Per partecipare è necessario il possesso del diploma o di un titolo di Laurea, la conoscenza di una lingua straniera, preferibilmente la lingua inglese, l’assenza di daltonismo, avere una buona capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico. La giornata sarà anche l’occasione per presentare la cultura aziendale di Securpol S.p.A., illustrando offerte di lavoro e opportunità di carriera.

