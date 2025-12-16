MARTEDì, 16 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,848 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
85,848 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Sanità in Puglia, Perrini (FdI): “Rafforzare territorio per ridurre pressione sui pronto soccorso”

Il commento sulle criticità riscontrate in particolare nel Tarantino

Pubblicato da: redazione | Mar, 16 Dicembre 2025 - 09:51
Pronto Soccorso
  • 2 min

“La sanità tarantina non può più permettersi rinvii o interventi tampone”. A dirlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Renato Perrini, intervenendo sullo stato del sistema sanitario nella provincia di Taranto. Secondo Perrini è necessario “partire dal territorio, rafforzando l’assistenza di prossimità, per governare le criticità e ridurre in maniera strutturale la pressione sui pronto soccorso”.

Il consigliere regionale denuncia una carenza cronica nella presa in carico territoriale dei cittadini, che si traduce, a suo avviso, in un ricorso improprio ai pronto soccorso, in liste d’attesa sempre più lunghe e in ospedali in costante sofferenza. “Senza un territorio forte e organizzato – sottolinea – ogni riforma è destinata a fallire”.

Tra le principali criticità segnalate, Perrini evidenzia la mancanza di personale infermieristico, sia nell’assistenza territoriale sia nel sistema di emergenza-urgenza 118. “Mancano decine e decine di infermieri – afferma – ed è impensabile immaginare postazioni del 118 prive della presenza infermieristica, soprattutto in un contesto di grave carenza di medici”.

Secondo Perrini è necessario individuare una figura di riferimento chiara per l’assistenza territoriale, in grado di coordinare servizi, professionisti e percorsi di cura, oltre ad avviare assunzioni immediate per colmare le carenze di organico sia sul territorio sia negli ospedali, già penalizzati anche dalla mancanza di personale di supporto. Nel suo intervento, il consigliere regionale richiama infine la Regione Puglia alla necessità di un confronto costante con l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, ente pubblico non economico che, a suo giudizio, rappresenta un interlocutore fondamentale per la programmazione sanitaria territoriale e per la valorizzazione delle competenze infermieristiche. “La sanità ionica – conclude – ha bisogno di scelte coraggiose”.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, l’orchestra dei giovani talenti pugliesi...

Dicembre ricco di appuntamenti per AYSO Orchestra, l’ensemble di giovani talenti...
- 16 Dicembre 2025
Cultura

A Fasano tutto pronto per “Fermenti...

È tutto pronto a Fasano per la quarta edizione di “Fermenti...
- 16 Dicembre 2025
Cronaca

Bitritto, non si ferma al posto...

I Carabinieri della Stazione di Bitritto, con il supporto della Sezione...
- 16 Dicembre 2025
Segnalato da voi

Bari, volontari in azione a Triggiano:...

Un intervento di rigenerazione urbana ha restituito decoro e colore al...
- 16 Dicembre 2025