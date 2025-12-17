Bari, “A Natale regaliamo giochi di società ai bimbi, non pistole”: l’appello del sindaco Leccese

In vista del Natale invito i genitori a non regalare armi giocattolo ai bambini, come pistole, fucili o stelle da sceriffo, ma giochi di società perché anche giocando si può fare comunità”. Lo ha detto il sindaco di Bari, Vito Leccese, durante il suo discorso in apertura degli stati generali dell’infanzia Zerosei.

“La generazione da zero a sei anni – ha aggiunto – è titolare di diritti e noi dobbiamo dare risposte a questi cittadini”. “La pace – ha concluso – è uno sforzo che dobbiamo fare ogni giorno, costruendola con le nostre azioni e con la creazione di rapporti ispirati al rispetto reciproco”.