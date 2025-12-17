Bari, torna l’aperitivo ecologico sul mare ma in versione natalizia: mozziconi in cambio di drink

Dopo il successo dell’edizione estiva, il format dell’aperitivo ecologico torna a Bari in versione natalizia: domenica 21 dicembre l’appuntamento è sulla spiaggia di Pane e Pomodoro per una mattinata dedicata all’ambiente, alla mobilità sostenibile e alla ricerca scientifica.

L’iniziativa, promossa da Plastic Free Onlus, associazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, si svolge con il patrocinio del Comune di Bari e la collaborazione della Consulta Ambiente comunale, AMIU Puglia e Terreno Cycling Therapy. Un evento che unirà l’utile al dilettevole grazie al sostegno di BarProject e Raw Bus: i partecipanti potranno contribuire alla raccolta dei mozziconi di sigaretta – tra i rifiuti più inquinanti al mondo – e, in cambio, gustare un drink gratuito offerto da Raw Bus.

La giornata inizierà alle 9:45 con la partenza della “bici-navetta” dal Parco Rossani, a cura dell’associazione Terreno Cycling Therapy. Alle 10:30, il raduno presso la spiaggia di Pane e Pomodoro darà ufficialmente il via all’evento, che prevede un talk sui danni ambientali causati dalle microplastiche e dai mozziconi, anticipazioni sulle future iniziative per una Bari più ciclabile, e la raccolta vera e propria dei rifiuti.

“L’idea è quella di trasformare un gesto semplice in un’occasione di sensibilizzazione collettiva – spiegano i referenti di Plastic Free Bari, Silvana Mitolo, Fabio Leli e Davide Santacroce –. Ogni mozzicone raccolto è un piccolo gesto concreto per il nostro mare, ma anche un modo per stare insieme, promuovere uno stile di vita più sostenibile e sostenere la ricerca scientifica”.

Durante l’evento sarà possibile, a fronte di una donazione, ricevere un torrone o un regalo solidale natalizio: il ricavato andrà a finanziare le attività di IRCCS San Raffaele e Università San Raffaele di Roma, impegnati nello studio degli effetti delle nanoplastiche sul cervello umano.

“Anche a Natale possiamo fare la differenza – concludono i referenti –. Vi aspettiamo per un’ultima domenica prima delle feste da vivere con il sorriso, facendo del bene al Pianeta e a noi stessi”.

La partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione tramite il sito ufficiale di Plastic Free, necessaria anche per la copertura assicurativa dell’evento: www.plasticfreeonlus.it/eventi/13674/21-dic-bari