Bari, notte amara in viale Ennio: colpo alla braceria

La serranda si è rialzata all’alba, ma dentro The Butcher l’aria era tutt’altro che quella di un normale inizio giornata. In viale Ennio, nella zona del Policlinico di Bari, la notte tra lunedì e martedì ha lasciato dietro di sé l’ennesima spaccata che riaccende l’allarme sicurezza tra i commercianti.

A finire nel mirino dei ladri è stata l’hamburgeria e braceria The Butcher. Qualcuno ha forzato l’ingresso ed è entrato nel locale, puntando dritto alla cassa automatica, portata via insieme a una somma di denaro contante e a due iPad utilizzati per la gestione dell’attività. Il valore complessivo del bottino e delle attrezzature rubate è rilevante, ma a pesare sono stati anche i danni alla porta e al maniglione, segni evidenti di un colpo rapido e mirato.

A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso titolare, Rocco Camasta, che ha scelto i social per denunciare l’episodio e condividere le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza interne. Nei video si vede un uomo entrare nel locale dopo aver forzato l’accesso, muoversi con decisione verso la cassa e poi allontanarsi. Secondo una prima ricostruzione, non è escluso che ad attenderlo all’esterno ci fosse un complice, mentre la fuga sarebbe avvenuta in bicicletta.

«Siamo qui a combattere ogni giorno, a lavorare dalla mattina alla sera, a fare sacrifici e ci sono questi malviventi che vengono a fare i ca**i propri», ha detto Camasta, lasciando emergere tutta l’amarezza e la rabbia di chi si trova a fare i conti non solo con le difficoltà quotidiane di un’attività commerciale, ma anche con la paura di ritrovarsi, da un giorno all’altro, vittima di un furto.

Il materiale video è stato consegnato alla Polizia insieme alla denuncia formale. Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini per risalire all’identità del responsabile e verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti nelle ultime settimane in città. Un fenomeno che, secondo molti esercenti, sembra ripetersi con modalità sempre più simili.