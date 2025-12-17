MERCOLEDì, 17 DICEMBRE 2025
Bitonto, controlli straordinari della Polizia tra centro e frazioni

Centinaia di veicoli e persone controllate, con denunce e un arresto

Pubblicato da: redazione | Mer, 17 Dicembre 2025 - 14:48
polizia
  • 46 sec

Bitonto sotto l’occhio attento della Polizia di Stato. Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato locale, insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale”, hanno intensificato i controlli in città e nelle frazioni, con l’obiettivo di prevenire furti d’auto e altri reati. Maggiore attenzione è stata riservata al centro cittadino, alla zona ex 167, alle principali arterie stradali e alle aree di Mariotto e Palombaio.

Durante i servizi, sono stati controllati complessivamente 98 veicoli: uno è stato sottoposto a fermo amministrativo e due sequestrati. Sono stati allestiti otto posti di controllo e contestate sei infrazioni al Codice della Strada. Inoltre, la Polizia ha identificato 154 persone, di cui 45 già segnalate in passato, e ha effettuato tre perquisizioni personali.

«I controlli straordinari sono finalizzati a garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza e a contrastare episodi di criminalità diffusa», spiegano dalla Polizia di Stato.

Il bilancio operativo ha portato alla denuncia di cinque persone e all’arresto di un individuo per reati legati alle sostanze stupefacenti.

Gli agenti confermano che l’attività di vigilanza sul territorio continuerà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di mantenere alta la percezione di sicurezza e prevenire ulteriori episodi criminali. «La nostra presenza costante serve anche da deterrente, per far capire che ogni comportamento illegale sarà monitorato e sanzionato», conclude la Polizia.﻿

