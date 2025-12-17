“Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza”: laboratori, musica e giochi a Bari

La piazza si anima di colori, suoni e risate: a Bari, piazza Cesare Battisti e piazza Umberto tornano a trasformarsi in luoghi﻿ di incontro e partecipazione grazie al programma “Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza”. Per quattro giorni, da giovedì 18 a domenica 21 dicembre, bambini, famiglie e cittadini avranno l’opportunità di vivere esperienze culturali, creative e ludiche in pieno centro città, tra laboratori, musica itinerante e momenti di gioco condiviso.

«Vogliamo restituire alle piazze centrali della città un ruolo vivo e partecipato, dove ognuno possa sentirsi parte della comunità», spiegano gli organizzatori. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, punta a rafforzare il senso di appartenenza e a contrastare fenomeni di degrado e marginalità sociale, valorizzando gli spazi pubblici come punti di aggregazione intergenerazionale.

Giovedì 18 dicembre prenderà il via il ciclo “Piccoli e diritti”, dedicato ai bambini della scuola primaria, con momenti di lettura e riflessione sui diritti dei più piccoli. Nel pomeriggio, il salottino letterario di piazza Cesare Battisti ospiterà la presentazione di due libri pubblicati da Stilo Editrice: «Tra il tormento e l’estasi», di Darius Czaja, e «Scritture partigiane», di Annachiara Biancardino. «Il confronto con gli autori permette di avvicinare i cittadini alla lettura e stimolare curiosità e riflessione», commenta la moderatrice Annalisa Calice.

Venerdì la piazza si trasformerà in un palcoscenico per la tradizione natalizia: il trio Zampognari Terra di Bari, con zampogna e ciaramelle, porterà nelle strade del centro i canti della tradizione, evocando l’atmosfera autentica delle feste.

Sabato 20 dicembre sarà interamente dedicato al gioco: «A Giocare!» trasformerà piazza Cesare Battisti in un villaggio ludico sostenibile, con 30 installazioni in legno e animatori pronti a coinvolgere bambini e adulti in attività creative e interattive. L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è promuovere inclusione e partecipazione attraverso il gioco e la socialità.

Domenica 21 dicembre, la piazza ospiterà il Ludobus, con postazioni di gioco itineranti, e il laboratorio “Ricicla a Natale”, con attività didattiche dedicate al riuso creativo e alla sensibilizzazione ambientale. «Vogliamo che le feste siano un’occasione per riflettere su come le nostre azioni possono contribuire alla cura del pianeta», sottolineano i volontari di Retake ETS.

Il programma di “Piazza Idea” continuerà fino a giugno 2026, alternando animazione sociale e culturale, laboratori educativi, visite guidate e percorsi scolastici. Piazza Umberto e piazza Garibaldi resteranno invece animate dal cartellone natalizio “Christmas around the world”, con la Casa di Babbo Natale e della Befana, il Giardino del Natale e tante altre attività per grandi e piccini.

«L’idea è semplice ma ambiziosa: rendere le piazze della città luoghi vivi, di incontro, scambio e creatività, dove ciascuno possa sentirsi protagonista e contribuire alla costruzione di una comunità più inclusiva», conclude l’amministrazione comunale. Per tutte le informazioni sul programma e le modalità di partecipazione, è disponibile il sito www.piazzaideabari.it

