Tentano la rianimazione, ma il cane muore. E’ stato intossicato dai fumi di un incendio a Rutigliano

Un incendio è divampato ieri all’interno di un appartamento di Rutigliano. Il rogo partito dalla cucina di una casa del piano rialzato ha invaso di fumo tutto il condominio. Subito sul posto una squadra di Vigili del Fuoco di Bari, di rientro da un altro intervento ha cominciato l’estinzione delle fiamme e l’evacuazione del condominio. In seguito sono intervenute altre due squadre con autoscala e autobotte. Tra gli evacuati anche degli anziani affidati ai sanitari e dei cani. In particolare, proprio nell’ appartamento interessato dalle fiamme, veniva portato in salve un cane Rottweiler già in arresto cardiaco probabilmente intossicato dai fumi. I Vigili tentavano la rianimazione per circa trenta minuti prima di arrendersi. Il soccorso è terminato alle 2130 affidando alcuni residenti alle cure dei sanitari. Sul posto anche la Polizia Locale del Comune di Rutigliano.