Bari, musica e letterine a Babbo Natale: grande festa nel giardino Santa Rita al San Paolo

Anche il quartiere San Paolo si prepara a festeggiare il Natale con attività organizzate da cittadini e volontari. Domani, presso il giardino Santa Rita il comitato ha organizzato una festa del Santo Natale dedicata ai bimbi e alle famiglie. A partire dalle 18.15. “Festeggeremo insieme l’arrivo del Santo Natale con la presenza di Babbo Natale che scenderà dal palazzo dove giace il Murales di Santa Rita per portare doni ai Bambini presenti – racconta il presidente, Michele Genchi – ci sarà tanta musica con la presenza del sindaco Vito Leccese,il presidente del terzo Municipio Luisa Verdoscia . Un ringraziamento Speciale ai vigili del fuoco di Bari .

Il Comitato Santa Rita ringrazia tutti coloro che hanno acquistato o stanno acquistando il calendario di Santa Rita 2026 dando un contributo volontario. Il ricavato servirà per comprare doni per le prossime date di beneficenza”, conclude.

