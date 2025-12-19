VENERDì, 19 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,911 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
85,911 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, degrado e verde incolto a Palese: “Rifugio per animali e insetti”

La denuncia

Pubblicato da: redazione | Ven, 19 Dicembre 2025 - 09:02
Foto Facebook
  • 9 sec

Dal degrado all’erba incolta, accade a Palese, nel parchetto della zona 167. A denunciarlo sono gli stessi cittadini che con un post social ironizzano lasciando intendere che “si farebbe prima a ripulire da soli”. Ma questo non basta a placare il malcontento in quanto, la situazione, spesso di protrae sino ai mesi estivi in cui l’erba alta diventa covo di blatte e topi diventando così inaccessibile per famiglie e bimbi.

“Cresce l’erba al “parchetto” nella zona 167 e anche attorno al playground – denuncia un cittadino – poi in estate sarà alta due metri e sarà rifugio di animali e insetti. Che si fa la si taglia ora che è corta?”, conclude. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri. “Mettiamoci d’accordo e ripuliamo noi – conclude un cittadino – altrimenti la situazione diventerà insostenibile come l’estate scorsa”.

Foto Facebook

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, si gira uno spot pubblicitario:...

Sono in corso oggi sul lungomare Nazario Sauro,  le riprese video...
- 19 Dicembre 2025
Attualità

Meteo, Puglia ancora tra nebbie e...

In Puglia la giornata si apre e si chiude con la...
- 19 Dicembre 2025
Salute e Medicina

Bari, all’istituto Tumori inaugurato il nuovo...

È stato inaugurato oggi, venerdì 19 dicembre, il nuovo reparto di...
- 19 Dicembre 2025
Dalla città

A Bari 6 beneficiari di inclusione...

Siglata questa mattina, a Palazzo della Città, la convenzione fra il...
- 19 Dicembre 2025