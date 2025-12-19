Bari, degrado e verde incolto a Palese: “Rifugio per animali e insetti”

Dal degrado all’erba incolta, accade a Palese, nel parchetto della zona 167. A denunciarlo sono gli stessi cittadini che con un post social ironizzano lasciando intendere che “si farebbe prima a ripulire da soli”. Ma questo non basta a placare il malcontento in quanto, la situazione, spesso di protrae sino ai mesi estivi in cui l’erba alta diventa covo di blatte e topi diventando così inaccessibile per famiglie e bimbi.

“Cresce l’erba al “parchetto” nella zona 167 e anche attorno al playground – denuncia un cittadino – poi in estate sarà alta due metri e sarà rifugio di animali e insetti. Che si fa la si taglia ora che è corta?”, conclude. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri. “Mettiamoci d’accordo e ripuliamo noi – conclude un cittadino – altrimenti la situazione diventerà insostenibile come l’estate scorsa”.

Foto Facebook