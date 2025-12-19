VENERDì, 19 DICEMBRE 2025
Babbo Natale Barese ha portato gioia ai bambini del Policlinico di Bari

Per promuovere inclusione, attenzione e amore verso i più fragili

Pubblicato da: redazione | Ven, 19 Dicembre 2025 - 16:38
Questo pomeriggio, il Natale ha bussato alle porte dei bambini del Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari in una forma davvero speciale. Babbo Natale Barese, come ogni anno, ha portato regali e sorrisi, ma quest’anno con una novità che ha reso l’iniziativa ancora più emozionante: i doni sono stati consegnati direttamente nelle case dei piccoli pazienti.
I regali, scelti con cura dai piccoli pazienti nelle letterine ritirate lo scorso 6 dicembre, sono stati consegnati uno ad uno, portando non solo gioia e sorpresa, ma anche un messaggio forte di solidarietà, speranza e sostegno alle famiglie che stanno affrontando un percorso delicato.

L’iniziativa conferma l’impegno di Babbo Natale Barese nel promuovere valori di inclusione, attenzione e amore verso i più fragili, dimostrando che il Natale può essere soprattutto un momento di condivisione autentica e presenza concreta.

Ancora una volta, Babbo Natale Barese si è fatto portavoce di un messaggio chiaro: nessun bambino deve sentirsi solo, soprattutto nei momenti più difficili.

