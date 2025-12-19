Feste e disagio emotivo, Bari tra le città dove è più difficile parlarne in famiglia

A Bari il benessere emotivo resta un tema delicato da affrontare durante i ritrovi familiari. Secondo un’indagine nazionale condotta da Unobravo su 1.500 adulti italiani, il 35% dei residenti nel capoluogo pugliese dichiara di sentirsi a disagio o in ansia nel parlare di salute mentale in famiglia, soprattutto durante le festività. Un dato che colloca Bari all’ottavo posto nella classifica delle città italiane dove il confronto su temi psicologici risulta più complesso, ma che conferma una fragilità diffusa anche nel contesto urbano del Sud.

Il dato barese si inserisce in un quadro regionale critico: Foggia, con il 41%, è la quarta città in Italia per livello di disagio nei ritrovi familiari, rendendo la Puglia una delle regioni in cui la pressione emotiva legata alle festività è più marcata. L’indagine evidenzia come, a livello nazionale, oltre la metà degli italiani (57%) abbia evitato almeno una volta un incontro di famiglia per timore di commenti sull’aspetto fisico, mentre il 54% ammette di modificare ciò che mangia a tavola per non sentirsi giudicato. Dinamiche che, secondo gli esperti, incidono anche sul benessere psicologico dei cittadini baresi, in un contesto sociale dove il giudizio familiare continua ad avere un peso rilevante.

A rendere particolarmente stressanti i pranzi e le cene delle feste sono soprattutto alcuni argomenti ricorrenti. Il lutto e la perdita di una persona cara risultano il tema più difficile da affrontare per il 55% degli italiani, seguiti dalle questioni economiche (42%) e dai pettegolezzi familiari (38%). Anche i commenti sull’aspetto fisico (37%), le teorie complottiste (35%) e la salute mentale stessa (33%) figurano tra le conversazioni che più facilmente generano disagio. Secondo la dottoressa Valeria Fiorenza Perris, psicoterapeuta e direttrice clinica di Unobravo, «le festività possono amplificare tensioni emotive già presenti. Anche osservazioni mosse da sincero interesse rischiano di essere percepite come giudicanti, innescando ansia, senso di colpa o comportamenti di evitamento».

Il peso emotivo dei ritrovi si riflette anche nel prima e nel dopo: il 44% degli italiani si dice ansioso prima degli incontri familiari, il 42% si sente giudicato durante, mentre il 46% rientra a casa con una percezione peggiorata di sé. Numeri che aiutano a leggere anche il dato di Bari, dove oltre un cittadino su tre vive con difficoltà il dialogo su temi psicologici in ambito familiare. Non mancano però elementi positivi. Anche a Bari, come nel resto d’Italia, le conversazioni più apprezzate durante le feste restano quelle leggere: parlare di hobby e passioni (83%), di programmi TV e film (80%) e condividere ricordi (80%) rappresentano momenti di connessione autentica, capaci di alleggerire la pressione emotiva.

Gli esperti suggeriscono alcune strategie per proteggere il proprio equilibrio emotivo: stabilire confini gentili nelle conversazioni, riportare il dialogo su temi più tollerabili, accogliere le proprie emozioni senza giudizio e ritagliarsi momenti di pausa dopo gli incontri. Nei casi in cui l’ansia diventi ricorrente, il supporto di un professionista può aiutare a sviluppare strumenti utili per affrontare le festività con maggiore serenità. Un segnale, quello che arriva da Bari e dalla Puglia, che racconta quanto il benessere emotivo sia ancora un tema da normalizzare anche dentro le mura di casa, soprattutto nei momenti in cui la convivialità dovrebbe essere sinonimo di leggerezza.

