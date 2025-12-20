Cucina, musica e arte a Bari: in via Putignani apre un ristorante con un “progetto di integrazione culturale”

Un progetto di integrazione culturale che unisce cucina autentica, arte, musica e dialogo interculturale nel cuore del quartiere Libertà Oggi in via Putignani 264 inaugura Sciam Ristoart, un centro culturale e gastronomico. Situato in Via Nicola Putignani 264, nel cuore del quartiere Libertà a Bari, Sciam Ristoart rappresenta un progetto nuovo nel panorama pugliese: un luogo dove la cucina autentica palestinese, siriana e libanese si intreccia con l’arte, la musica, il cinema e la letteratura del Levante.

Sciam Ristoart è un centro culturale polifunzionale che si propone come punto di incontro tra culture, generazioni e sensibilità diverse, offrendo uno spazio di dialogo e scoperta attraverso il linguaggio universale del cibo e dell’arte.

Per la maggior parte dello staff del locale è composto da professionisti palestinesi, siriani e libanesi, portatori di un patrimonio culinario e culturale autentico che si riflette in ogni piatto servito e in ogni iniziativa proposta. La cucina, guidata da ricette tradizionali tramandate dalle nonne levantine, offre un viaggio sensoriale attraverso i sapori più autentici del Medio Oriente.

Ma Sciam Ristoart non è solo gastronomia. Il locale si trasforma in uno spazio culturale vivo e dinamico, ospitando un ricco calendario di eventi in collaborazione con il Laboratorio Palestina Cultura e Arti:

•Galleria d’arte permanente

•Reading letterari e presentazioni di libri sulla cultura levantina

•Concerti di musica tradizionale e contemporanea del Medio Oriente

•Proiezioni cinematografiche

•Laboratori di cucina levantina per scoprire i segreti delle ricette tradizionali

•Incontri culturali e dibattiti su temi di attualità e storia del Levante

“Sciam è un sogno che si realizza”, affermano i soci fondatori. “Volevamo creare un luogo dove l’ospitalità levantina, famosa in tutto il mondo, potesse esprimersi pienamente. Un luogo dove chiunque possa sentirsi a casa, scoprire sapori nuovi, ascoltare storie diverse, e capire che dietro ogni piatto c’è una cultura millenaria, una famiglia, una terra. Sciam è integrazione nel senso più bello del termine: condivisione, rispetto reciproco e arricchimento culturale.”

La scelta del quartiere Libertà non è casuale: un quartiere storico di Bari, vivace e multiculturale, che rappresenta perfettamente lo spirito di apertura e inclusione che anima il progetto. Sciam Ristoart vuole diventare un punto di riferimento per la comunità locale, un luogo dove barigiani e visitatori possano incontrarsi, conoscersi e arricchirsi reciprocamente.

Il progetto nasce anche con una forte valenza sociale: offrire opportunità lavorative qualificate a persone provenienti da Palestina, Siria e Libano, valorizzando le loro competenze e la loro cultura in un contesto di accoglienza e integrazione positiva. Sciam Ristoart vuole dimostrare che la diversità culturale è una ricchezza, e che il dialogo interculturale può nascere semplicemente sedendosi insieme attorno a un tavolo.

L’evento di inaugurazione del 22 dicembre alle ore 18:30 sarà un’occasione speciale per scoprire questo nuovo spazio. Gli ospiti saranno accolti con un aperitivo di benvenuto che includerà una degustazione di Mezze tradizionali, un calice di vino libanese o palestinese (Nadim), e un rinfrescante Karkadè. Durante la serata sarà possibile ammirare le opere d’arte esposte, conoscere lo staff e i soci fondatori, e scoprire il calendario delle attività culturali in programma.

Sciam Ristoart invita la stampa, le istituzioni locali, le associazioni culturali, i residenti del quartiere Libertà e tutti gli amanti della buona cucina e della cultura a partecipare a questo momento di festa e condivisione