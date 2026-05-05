Dramma in gita a Lignano: studente di Monopoli cade dal balcone dell’hotel. È gravissimo

Doveva essere il momento più atteso dell’anno scolastico, un viaggio di scoperta e condivisione tra compagni di classe prima del rush finale degli esami. Invece, la gita a Lignano Sabbiadoro di una scolaresca di Monopoli si è trasformata in un incubo nella tarda serata di domenica scorsa. Uno studente del Sud Barese è ora ricoverato in condizioni critiche all’ospedale di Udine dopo essere precipitato dal balcone della stanza d’albergo dove alloggiava.

Secondo le prime informazioni raccolte, il giovane sarebbe caduto dal balcone finendo nel cortile interno della struttura ricettiva dopo un volo di diversi metri. L’impatto con il suolo è stato violentissimo. Ad accorgersi del dramma sono stati i compagni di classe e i docenti accompagnatori, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il personale sanitario del 118, giunto sul posto in pochi minuti, ha prestato le prime cure d’urgenza al ragazzo, disponendo il trasferimento immediato in codice rosso.

Il giovane si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva del nosocomio friulano. Le sue condizioni sono definite “critiche” e i medici mantengono la massima riservatezza sulla prognosi, mentre la famiglia, partita immediatamente dalla Puglia, lo ha raggiunto in ospedale. Sull’accaduto sta indagando la Procura della Repubblica di Udine, che ha aperto un fascicolo d’inchiesta, al momento senza indagati, per fare piena luce sulla dinamica dei fatti. Gli inquirenti stanno ascoltando le testimonianze dei presenti – studenti e professori – per capire cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti alla caduta.