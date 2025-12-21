Bari, fugge dal carcere e ruba in un supermercato: arrestato sedicenne

Era destinatario di un Provvedimento restrittivo con obbligo di associazione all’istituto minorile carcerario, ma risultava latitante da qualche giorno, allorquando si era allontanato dalla struttura a cui era assegnato con obbligo di permanenza.

Si tratta di in minore, infrasedicenne, con precedenti penali già arrestato qualche settimana fa dalla stessa Polizia Locale.

Il giovane, che risulterebbe l’autore ieri sera di un nuovo furto in un supermercato nei pressi della Stazione, è stato rintracciato dalla Polizia Locale nelle campagne di Japigia; dopo le procedure di identificazione è stato associato all’istituto minorile di Bari in esecuzione del Provvedimento emesso dell’autorità giudiziaria.