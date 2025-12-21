Bari, non si ferma all’alt. Inseguito dalla polizia si schianta

Ieri sera un veicolo non si è fermato all’Alt di una pattuglia della Polizia Locale che lo aveva intercettato sulla S.S.16 dove circolava con il veicolo che presentava vistose installazioni luminose colorate su tutta la carrozzeria, creando disturbo visivo agli altri utenti della strada. La fuga durata oltre 20 minuti con una serie di manovre spericolate per sottrarsi al fermo è terminata a Bitritto, dove il veicolo ha terminato la corsa contro un muretto. Ferito lievemente il conducente alla guida e danni solo al veicolo in fuga, gli altri due trasportati sullo stesso veicolo incolumi.

Il veicolo è risultato già sottoposto a fermo amministrativo per precedenti violazioni al codice della strada accertate qualche settimana prima dalla stessa Polizia Locale di Bari. A bordo del veicolo rinvenuti arnesi che potevano essere utilizzati per compiere reati.

L’uomo, un ventenne, con precedenti penali, residente nella provincia barese è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblici ufficiali; nel rispetto delle garanzie difensive previste dalla Legge. Contestate anche una serie di violazioni al codice della strada commesse durante la fuga. Il veicolo e gli arnesi rinvenuti sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

