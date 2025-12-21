Un furto in piena regola quello andato in scena ieri: tre adulti e tre bambini si sono seduti a cena, poi la fuga senza pagare. Non hanno saldato un conto da 80 euro. Non è il primo caso in città. Anzi. La vittima questa volta è il ristorante Giotto, di via Orfeo Mazzitelli. A denunciare è stato il titolare del locale attraverso i canali social attraverso i quali ha raccontato quello che era accaduto. “Un grande applauso a questi tre geni che hanno passato il loro sabato sera a bere e mangiare gratis – si legge nel post – Io mi chiedo cosa vi passa per la testa? Avete fatto una figuraccia per un conto da 80 euro”.
Bari, mangiano e vanno via senza pagare. Il ‘colpo’ questa volta da Giotto a Poggiofranco
Un conto di 80 euro
