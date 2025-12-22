LUNEDì, 22 DICEMBRE 2025
Scende dall’auto per un guasto, travolto e ucciso da un furgone

Incidente nel Tarantino, sulla statale 7 Ter. Indagini dei carabinieri

Pubblicato da: redazione | Lun, 22 Dicembre 2025 - 10:49
ambulanza 118
  • 58 sec

Incidente mortale questa mattina sulla strada statale 7 Ter Salentina, nel territorio comunale di Sava, sulla via per Manduria, in provincia di Taranto. Un uomo di circa 50 anni è deceduto dopo essere stato investito da un furgone. In base a una prima ricostruzione dei fatti, la vittima si era fermata con la propria auto a causa di un problema tecnico, molto probabilmente per una foratura. Una volta sceso dal mezzo per controllare, sarebbe stato travolto dal furgone.

Il personale sanitario del 118, giunto sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso del 50enne. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Manduria che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

