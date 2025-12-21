Bari si tinge di rosso: “Babbo Natale in moto” sfila sulle due ruote in città

È partita anche quest’anno, dalle vicinanze del parco don Tonino Bello, la tradizionale parata motociclistica natalizia Babbo Natale in moto dell’associazione Vita in Moto, un appuntamento ormai atteso che unisce passione sportiva, solidarietà e spirito natalizio.

I motociclisti attraverseranno le strade della città di Bari con le loro moto, portando in sella non solo la passione per lo sport ma anche un messaggio forte di solidarietà e vicinanza. Il rombo controllato dei motori vuole arrivare dritto al cuore dei baresi, per trasmettere quel senso di solidarietà che rappresenta il valore principale di questo motoi-ncontro.

Nel corso della parata sono previste soste in alcuni dei luoghi più belli e significativi della città, dove i partecipanti vivranno momenti di aggregazione e solidarietà, con la consegna di doni a tanti bambini.

Lorenzo Leonetti- “Ancora una volta lo sport dimostra di essere molto più di una semplice attività: è veicolo di valori, inclusione e attenzione verso la comunità. Iniziative come questa confermano quanto lo spirito sportivo, nello sport e per lo sport, rappresenti un valore aggiunto fondamentale per la nostra città.”