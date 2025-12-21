Bari, la Biblioteca De Gemmis si prepara a una nuova stagione di libri

La Biblioteca metropolitana “De Gemmis” di Bari si prepara a un importante aggiornamento del proprio patrimonio librario grazie a un nuovo finanziamento del Ministero della Cultura. L’iniezione di risorse, pari a 12.669,58 euro, permetterà di acquistare nuovi volumi, anche in formato digitale, e di ampliare l’offerta culturale per cittadini, studenti e ricercatori.

Il contributo arriva nell’ambito del Fondo Editoria Libraria – DL 201/2024 e rientra nel Piano Olivetti per la cultura. La Città Metropolitana di Bari, attraverso una domanda presentata secondo le modalità stabilite dal Ministero, è riuscita a rientrare tra gli enti beneficiari del finanziamento.

Con la ratifica del Decreto d’urgenza del Sindaco Metropolitano da parte del Consiglio Metropolitano, su relazione della consigliera delegata alla Promozione socio-culturale Francesca Bottalico, potranno partire immediatamente le procedure per l’acquisizione dei nuovi titoli, in linea con le disposizioni ministeriali.

«Si tratta di un risultato importante per la nostra Biblioteca metropolitana “De Gemmis”, un luogo che custodisce storia e identità ma che deve continuare a crescere, innovarsi e offrire strumenti di conoscenza sempre più aggiornati e accessibili. Grazie a questo finanziamento – afferma la consigliera delegata, Francesca Bottalico – potremo acquistare nuovi libri e potenziare ulteriormente il patrimonio bibliografico, rafforzando la missione culturale e sociale della nostra biblioteca».

Il finanziamento non rappresenta solo un sostegno economico: va inserito nel più ampio progetto della nuova “Biblioteca Emozionale”, che sta riscuotendo grande interesse e adesioni da parte di enti pubblici e privati del territorio. «Un progetto che mira a valorizzare e far crescere il presidio sociale e culturale della De Gemmis, in un’ottica educativa e di contrasto alle povertà educative e relazionali, rafforzando il ruolo della biblioteca come spazio di inclusione, partecipazione e benessere collettivo», conclude Bottalico.﻿