DOMENICA, 21 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,969 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
85,969 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Come la tecnologia ci tiene vicini durante le feste

La distanza fisica non è più sinonimo di assenza

Pubblicato da: Ylenia Bisceglie | Gio, 18 Dicembre 2025 - 12:59
WhatsApp Image 2025-12-18 at 12.52.01
  • 2 min

Le festività natalizie hanno sempre avuto una promessa implicita: stare insieme. Sedersi allo stesso tavolo, scambiarsi sguardi, condividere silenzi e risate. Eppure, oggi più che mai, non sempre è possibile. Il lavoro porta lontano, gli studi separano, le necessità ci costringono ad essere altrove.

Oggi però qualcosa è cambiato. La distanza fisica non è più sinonimo di assenza.

Non molto tempo fa, essere lontani durante le feste significava affidarsi a una telefonata veloce o a una cartolina arrivata in ritardo. L’idea di “esserci” aveva confini molto netti: o eri presente, o non lo eri affatto.

La tecnologia ha trasformato il modo in cui viviamo la vicinanza. Non la sostituisce, ma la rende possibile in modi nuovi. Una videochiamata durante la cena della vigilia, un brindisi fatto davanti a uno schermo, oggi fanno parte della normalità di molte famiglie.

E, sorprendentemente, funzionano.

Non perché uno schermo possa rimpiazzare un abbraccio, ma perché permette di condividere il momento, non solo raccontarlo dopo. La tecnologia accorcia il tempo dell’attesa, rende simultaneo ciò che prima era differito.

C’è qualcosa di profondamente umano in tutto questo. La tecnologia, quando è usata per connettere e non per distrarre, amplifica il desiderio di vicinanza invece di spegnerlo. E non si tratta solo di videochiamate. Playlist condivise per ascoltare la stessa musica natalizia a distanza, foto che arrivano in tempo reale, regali ordinati online e recapitati ovunque, messaggi programmati per farsi trovare la mattina di Natale: piccoli atti digitali che costruiscono una presenza se non fisica, almeno emotiva.

Forse non saremo sempre nella stessa stanza. Ma oggi possiamo essere nello stesso momento.
E a Natale, spesso, per molti, è già abbastanza.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Economia

Il Natale costa caro tra regali...

Le festività natalizie del 2025 si preannunciano come un momento di...
- 21 Dicembre 2025
Dalla città

Bari, incentivi per l’uso dei mezzi...

Nell’ambito del MaaS4Italy Bari, è  possibile prenotare, gestire e pagare dal...
- 21 Dicembre 2025
Tecnologia

Come la tecnologia ci tiene vicini...

Le festività natalizie hanno sempre avuto una promessa implicita: stare insieme....
- 21 Dicembre 2025
Attualità

Lavoro, in Puglia 48 morti e...

Sono 23.404 le denunce di infortunio sul lavoro registrate in Puglia...
- 21 Dicembre 2025