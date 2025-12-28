Quanto siamo online durante le feste?

Natale e Capodanno sono spesso raccontati come il tempo della famiglia, della convivialità e delle pause dalla routine. Ma oggi molti di noi trascorrono parte non trascurabile delle festività online, tra smartphone e tablet.

Secondo i dati, in Italia l’utente medio già trascorre quasi 6 ore al giorno online, utilizzando internet per una varietà di attività che vanno dai social ai video, dalla messaggistica allo shopping digitale. In particolare, piattaforme come TikTok, con quasi 30 ore al mese di utilizzo per utente e YouTube sono le più utilizzate.

Durante le festività questo uso non si attenua: ricerche su periodi festivi precedenti mostrano che molte persone usano il web non solo per lo shopping, ma soprattutto per socializzare, condividere auguri, organizzare incontri o collegarsi con chi è lontano.

Non sorprende quindi che, anche se gran parte di noi cerca di “staccare” dalle notifiche durante le vacanze, i giorni di festa vedano un uso significativo dei dispositivi. Una ricerca ha rivelato che quasi la metà degli adulti (47%) dichiara di voler limitare il tempo davanti allo schermo a Natale per essere più presenti nella realtà.

Quindi nonostante la consapevolezza sul tema, il risultato non pare cambiare. Da una parte, il nostro tempo online riflette una cultura “sempre connessa”, dove controlliamo messaggi, social e news anche mentre siamo circondati da familiari. Dall’altra, molti per lo meno cercano di ristabilire un equilibrio, decidendo consapevolmente di concedersi pause digitali proprio per essere più presenti.

La verità è forse che la tecnologia è diventata parte integrante del modo in cui festeggiamo, nonostante il desiderio diffuso di riuscire a bilanciare presenza reale e connessione digitale.

Forse la vera domanda non è quante ore passiamo online durante le feste, ma come le viviamo. Se lo schermo diventa un ponte, allora ha senso restare connessi. Se invece diventa un rifugio, forse è il momento di appoggiarlo sul tavolo, anche solo per un po’.