Cucina, ricche di fibre e alleate della salute: in tavola le patate

Alleate della salute e versatili in cucina, oggi in tavola portiamo le patate. Un alimento spesso sottovalutato, talvolta persino “demonizzato”, ma che in realtà rappresenta una delle basi più solide e intelligenti della nostra alimentazione. Coltivate in tutto il mondo – con oltre duemila varietà – le patate attraversano cucine, culture e stagioni senza mai perdere dignità. Umili solo in apparenza.

Contrariamente a quanto si pensa, le patate non sono un alimento ipercalorico: se cotte nel modo giusto e inserite in un piano alimentare equilibrato, hanno un apporto energetico assolutamente nella media. Il vero valore delle patate sta nella loro ricchezza nutrizionale. Sono una fonte preziosa di fibre, che favoriscono il senso di sazietà e la regolarità intestinale, e contengono un’ampia gamma di vitamine: dalla vitamina C – fondamentale per il sistema immunitario – alle vitamine del gruppo B, fino alla vitamina A.

Non meno importante è il contenuto di minerali essenziali come potassio, fosforo, magnesio, calcio, zinco e rame. Il potassio, in particolare, rende le patate un valido supporto per il sistema cardiovascolare e muscolare, contribuendo all’equilibrio dei liquidi e al corretto funzionamento del cuore. Ma non è finita qui, le patate contengono anche proteine di buona qualità, in quantità paragonabile a quella delle uova, un dato spesso ignorato. A completare il quadro ci sono i fitocomposti antiossidanti – come beta-carotene, luteina, zeaxantina e acido clorogenico – che aiutano a contrastare lo stress ossidativo, proteggendo cellule, pelle e tessuti dall’invecchiamento precoce. L’elevato contenuto di acqua, inoltre, le rende naturalmente sazianti, un aspetto utile anche nei regimi alimentari controllati.

Certo, come ogni alimento, vanno consumate con criterio: hanno un indice glicemico elevato, quindi è bene non abbinarle a pane, pasta o riso, considerandole a tutti gli effetti una loro alternativa. Gli esperti consigliano di privilegiare cotture delicate – al vapore, al forno o in padella con pochi grassi – per preservarne le proprietà. Fritte restano irresistibili, ma non dovrebbero essere la regola. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola.

Patate al forno croccanti con paprika e rosmarino

Lava accuratamente le patate e, se sono biologiche, lasciale con la buccia. Tagliale a spicchi regolari e immergile per circa 20 minuti in acqua fredda: questo passaggio aiuta a eliminare parte dell’amido e a ottenere una maggiore croccantezza. Scolale e asciugale bene con un canovaccio. Disponi le patate in una ciotola, condiscile con olio extravergine di oliva, sale, pepe, paprika affumicata e rosmarino fresco. Mescola bene affinché siano tutte ben insaporite. Trasferiscile su una teglia rivestita di carta forno, senza sovrapporle, e cuoci in forno statico preriscaldato a 200°C per circa 40 minuti, girandole a metà cottura.

Sformato di patate e cipolle in padella

Sbuccia le patate e tagliale a fettine sottili. Affetta finemente una cipolla dorata. In una padella ampia, scalda un filo d’olio extravergine di oliva e fai appassire lentamente la cipolla a fuoco dolce. Aggiungi le patate, mescola delicatamente e copri con un coperchio. Lascia cuocere per circa 20 minuti, girando di tanto in tanto e aggiungendo, se necessario, un cucchiaio d’acqua per evitare che si attacchino. A fine cottura, insaporisci con sale, pepe e una manciata di prezzemolo tritato. Per una versione più ricca, puoi aggiungere uova sbattute o scaglie di formaggio negli ultimi minuti, lasciando che si leghino alle patate.